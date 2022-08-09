Сергей Зверев удивил поклонников фото в плавках, ведь в 59 его тело выглядит на 15

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев поверг поклонников в шок. Да, на этот раз в шоке не звезда, а её фанаты. Артист показал видео с курорта Красная Поляна, где провёл несколько дней. Сам Зверев в ролике любуется природой, но обыватели вряд ли обратят на неё внимание. Ведь взор сразу устремляется на самого стилиста, который позирует в кадре в оранжевых плавках, при этом в камеру не смотрит.

В посте Зверев пожаловался на тяжёлую жизнь: мол, не может на отдыхе "просто спокойно покупаться" и пописать в бассейн. Дело всё в том, что звезду тут же облепляют фанаты. "А мне остаётся единственный вариант: смотреть, как они отдыхают, с балкона🍹🍹🍹🍦🍦🍦 <...> Ну вот как отдыхать??? Что посоветуете???"

Сергей Зверев вышел на балкон в плавках и восхитил фанатов подтянутым телом. Видео © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / zverevsuperstar