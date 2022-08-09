Как болезнь Паркинсона несправедливо быстро разрушает жизни наших кумиров

Каждый день мы ведём невидимую борьбу за выживание, и не всем удаётся в ней побеждать. Болезни и недуги не щадят никого, даже мировых знаменитостей и самых талантливых людей. Вчера внезапно стало известно, что у 66-летнего датского режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Что стало для всех, включая команду на съёмочной площадке, где сейчас работает Ларс, неожиданностью. Однако близкие к режиссёру заверили, что Триер "находится в хорошем расположении духа и проходит лечение".

Надеемся, что в случае фон Триера болезнь Паркинсона не станет прогрессировать быстро, всё-таки Ларс сейчас активно заканчивает работу над сериалом "Королевство: Исход". Премьера нового сезона картины намечена на конец августа, зрители и критики увидят её на кинофестивале в Венеции. Напомним, Ларс фон Триер снял такие неоднозначные, но всемирно известные работы, как "Дом, который построил Джек", "Нимфоманка", "Меланхолия", "Идиоты" и ещё несколько странных, но безумно интересных картин.

Ларс фон Триер. Фото © Getty Images / Eric CATARINA / Gamma-Raph

Что такое болезнь Паркинсона?

Так что же такое болезнь Паркинсона и почему её все боятся? Начать стоит с того, что, как и любой другой недуг, заболевание может поразить человека не только в старости. Паркинсоном болеют все: молодые и старые, бедные и богатые. Знаменитости — не исключение, потому как избавиться от болезни на сегодняшний день возможности нет. Если повезёт, при правильном лечении немного отступят симптомы, да и то не у всех. Что из себя представляет болезнь Паркинсона простыми словами? Это медленно развивающаяся патология центральной нервной системы. Главными симптомами заболевания принято считать двигательные нарушения и тремор в состоянии покоя. То есть у больного со временем начинают сильно трястись конечности, нарушается походка, развивается деменция. Всё это может сопровождаться частыми приступами страха, растерянности, бессонницы, галлюцинациями и нарушением ориентировки в пространстве. Ларс фон Триер — не первая "большая" знаменитость, у кого диагностировали болезнь Паркинсона.

Оззи Осборн

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Знаменитый эпатажностью и стилем рок-музыкант Оззи Осборн в январе 2020 года признался, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Правда, неизвестно, когда она начала у исполнителя развиваться на самом деле, потому как первое время Оззи ошибочно думал, что тремор появился из-за частого употребления алкоголя. Но после операции на шее рок-музыканту озвучили страшный диагноз. Сегодня Оззи Осборн проходит лечение и редко появляется на публике, однако планирует и дальше выступать с группой Black Sabbath, как только поправит здоровье.

Вячеслав Зайцев

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Не обошёл страшный недуг и знаменитого отечественного модельера Вячеслава Зайцева. Именитый кутюрье на начало 2022 года прошёл два курса реабилитации и сдаваться в руки болезни Паркинсона пока не готов. Наоборот, Вячеслав Михайлович в начале этого года рассказал, что чувствует себя прекрасно и готов приступить к любимой работе: "Я прошёл два курса реабилитации в отличных и, замечу, наших отечественных медицинских центрах. Здоровье поправил настолько, что и сам такого результата не ожидал. Чувствую себя замечательно, в новый год зашёл с новыми силами". Напомним, что с Паркинсоном Зайцев борется с 2016 года.

Билл Гейтс

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Филантроп, миллиардер, один из создателей и бывший крупнейший акционер компании Microsoft тоже борется с болезнью Паркинсона. Общественности Билл Гейтс о недуге рассказал в 2012 году, хотя уверяет: сам узнал о диагнозе раньше лет на десять. Но не говорил о болезни никому, даже жене и детям. Сегодня Гейтс продолжает активно лечиться и шутит, что так много времени и денег тратит на фармацевтов, что они уже начали посылать ему цветы и открытки.

Майкл Джей Фокс

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