Что стало с Уитни Хьюстон, чьё исполнение I Will Always Love You остаётся хитом спустя десятилетия

Кажется, песню I Will Always Love You хотя бы раз слышал каждый. Имя исполнительницы, Уитни Хьюстон, тоже всемирно известно — это одна из самых коммерчески успешных в истории мировой музыки артисток. Но мало кто знает, какой жестокий рок настиг певицу спустя годы успешной карьеры...

Родилась Уитни в 1963 году в Ньюарке (США) и с самого раннего детства была окружена музыкой — мама и тётя были известными госпел- и ритм-н-блюз-певицами. В 11 лет будущая звезда уже солировала в местном церковном хоре, не представляя, какая судьба ждёт "хорошую девочку".

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В подростковом возрасте Уитни понемногу прознала, что такое богемная жизнь. Она ездила с мамой по гастролям, снималась в рекламе и даже стала бэк-вокалисткой Чаки Хан, которая к тому времени уже забралась на олимп американской поп-сцены. В начале 80-х девушка заключила контракт с продюсером Клайвом Дэвисом, который и сделал из неё звезду. Первый же студийный альбом певицы, выпущенный в 1985 году, вскоре стал самым продаваемым в США. Второй только закрепил за Уитни статус суперзвезды. Но и это был далеко не пик карьеры исполнительницы, пишет Grunge.

Для Уитни мир перевернулся, когда в 1992 году в кинотеатрах вышел фильм "Телохранитель". В этой картине девушка сыграла одну из главных ролей. Помимо актёрского таланта Хьюстон понадобился и её голос: она записала шесть саундтреков к картине, один из которых окончательно вписал её в историю. Кавер-версия песни I Will Always Love You Долли Партон стала намного известнее оригинала. Казалось, счастью не было предела... вот только за кулисами уже расходились слухи о том, что Уитни попалась на удочку наркотиков.

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От того самого образа "хорошей девочки" из религиозной семьи к 90-м годам не осталось ничего. Уитни часто беспричинно отменяла выступления, опаздывала на интервью и появлялась в таком состоянии, что лучше бы и вообще не приходила. В подтверждение теории о наркозависимости Хьюстон журналисты приводят десятки случаев, когда певица вела себя неадекватно на концертах: вид у неё был отрешённый, она забывала слова и путала местами целые песни... жалкое зрелище. А представители издания Jane Magazine утверждали, что, когда певица заявилась к ним на интервью, вместо беседы с журналистом сидела с закрытыми глазами и играла на воображаемом пианино.

Бороться с наркозависимостью Хьюстон решила только в 2004 году. Первая попытка закончилась провалом — артистка даже не прошла полный курс рехаба. Вторая попытка (год спустя) была удачнее — Уитни выписалась, пройдя лечение до конца. Но продержаться без наркотиков долго не удалось. В СМИ то и дело появлялись новые заметки о том, что певица приложилась к бутылке и начала принимать запрещённые вещества. Немудрено, ведь в карьере и личной жизни у звезды всё было ой как непросто.

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С восьмидесятых певица крутила несколько романов до того, как встретила будущего-бывшего мужа Бобби Брауна. Парочка была та ещё. Наркотики были делом семейным, впрочем, как и скандалы. В браке у Хьюстон и Брауна родилась девочка, как потом позже стало известно, у Уитни даже был выкидыш, пока муж сидел в тюрьме. Количество любовников дивы после развода не поддаётся подсчёту. Не редкостью для Уитни были и судебные разбирательства с родными. Близкие и не очень родственники требовали от неё грандиозных сумм, но адвокаты всегда спасали состояние Хьюстон.

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