Уитни Хьюстон будет посмертно включена в Зал славы рок-н-ролла
Также туда попадут группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers из Америки и британские T. Rex и Depeche Mode.
Американская певица Уитни Хьюстон, умершая в 2012 году, и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997), будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в американском Кливленде. Об этом заявил его директор Грег Харрис на своём ютуб-канале.
Попасть туда может любой исполнитель, чьему альбому уже исполнилось 25 лет. В этом году места в Зале славы также получат американские группы Nine Inch Nails и The Doobie Brothers, а также британские T. Rex и Depeche Mode.
Торжественная церемония принятия в Зал славы рок-н-ролла пройдёт в Кливленде 2 мая 2020 года.
В апреле 2017 года список увековеченных рокеров пополнился сразу шестью пунктами. В него вошли американские рок-группы Pearl Jam и Journey, британцы Electric Light Orchestra (ELO) и Yes. Оказались там и американская фолк-певица Джоан Баэз, и даже погибший в 1996 году рэпер из США Тупак Шакур.