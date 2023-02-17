Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Учёные на протяжении многих лет работают над лекарствами, способными замедлять течение деменции. Человек с этим недугом начинает испытывать проблемы с памятью, мышлением и поведением. Простыми словами, мозг пациента с деменцией постепенно забывает, как правильно работать. Грустно, но болезнь не обходит стороной ни простых людей, ни даже знаменитостей. 30 марта 2022-го стало известно, что Брюс Уиллис завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. У актёра была диагностирована афазия — расстройство речи. До этого появилась информация, что у некогда секс-символа развивается деменция.

Спустя почти год семья актёра решила дать комментарий. Родные сообщили, что у Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция: "Сегодня не существует методов лечения этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшие годы эта реальность изменится".

Брюс Уиллис (в центре). Фото © Getty Images / George Pimentel / WireImage

Вспоминаем, у кого из знаменитостей была деменция, и пытаемся понять, что в скором времени может ждать "крепкого орешка".

Робин Уильямс

Робин Уильямс страдал деменцией. Кадр из фильма © "Двухсотлетний человек". Реж. Крис Коламбус. Сценарий Айзека Азимова, Николаса Казана, Роберта Сильверберга / Kinopoisk.ru

11 августа 2014 года не стало любимого миллионами актёра Робина Уильямса. Артист покончил с собой. По признанию его вдовы Сьюзен Шнайдер, перед смертью комик боролся с депрессией и недугом, известным как "деменция с тельцами Леви". Робин мучился от необратимых процессов, которые происходили в его организме, и мечтал только об одном — перезагрузить мозг. У Уильямса были галлюцинации, его постоянно одолевало чувство тревоги. "Робин знал, что сходит с ума, и ничего не мог с этим поделать", — рассказывала впоследствии вдова актёра.

Рита Хейворт

Рита Хейворт. Кадр из фильма © "Только у ангелов есть крылья". Реж. Ховард Хоукс. Сценарий Джулса Фёртмена / Kinopoisk.ru

Рита Хейворт — псевдоним актрисы Маргариты Кармен Кансино. Слава пришла к этой голливудской красотке 40-х годов прошлого века после роли в фильме "Только у ангелов есть крылья". К сожалению, с возрастом у актрисы начали проявляться симптомы болезни Альцгеймера — наиболее распространённой формы деменции. На момент съёмок в картине "Гнев божий" на 52-летнюю Хейворт стало поступать всё больше жалоб от режиссёра: она очень плохо запоминала текст. Сначала во всём обвиняли пристрастие актрисы к алкоголю, но в итоге диагностировали деменцию. Маргарите Кармен Кансино становилось всё хуже, она угасала на глазах: пришлось завершить карьеру и даже перейти под опеку дочери. Здоровье звезды кинематографа вновь ухудшилось, когда ей было 68, и в тот раз врачам оставалось лишь развести руками.

Валерий Золотухин

У Валерия Золотухина была диагностирована болезнь Альцгеймера. Фото © Kinopoisk.ru

Ещё один актёр, на этот раз российский, кого не пощадила болезнь Альцгеймера, — Валерий Золотухин. В один момент у него проявилась деменция, которая с возрастом лишь прогрессировала. Золотухину тоже пришлось уйти из профессии — после почти 50 лет на сцене и в кадре. В 2013 году актёр умер, ему был 71 год. Помимо Альцгеймера в тяжёлой форме у него была опухоль мозга.

Уинстон Черчилль

Уинстон Черчилль, Франклин Рузвельт и Иосиф Сталин в Ялте. Февраль 1945-го. Фото © Wikipedia / U. S. Signal Corps. Library of Congress, Franklin D. Roosevelt Library & Museum

Не актёр, не исполнитель, но тоже знаменитая историческая личность. Уинстон Черчилль — политик, премьер-министр Великобритании с 1940 по 1945 и с 1951 по 1955 год. Медицинского подтверждения деменции нет, потому что в то время недуг не диагностировали. Однако в 75-летнем возрасте, когда деятель стал слаб на память и речь, ему поставили диагноз: спазм мозговых сосудов, который в итоге обернулся для Уинстона Черчилля инсультом. В январе 1965 года у 90-летнего Черчилля вновь случился инсульт, обширный. 24 января экс-главы кабмина не стало.

Питер Фальк

Питер Фальк в роли Коломбо. Кадр из фильма © "Коломбо. Выкуп за мертвеца". Реж. Ричард Ирвинг. Сценарий Ричарда Левинсона / Kinopoisk.ru

Все знают легендарного детектива Коломбо из одноимённого телесериала, его сыграл харизматичный и талантливый Питер Фальк. А вот о том, что под конец жизни, в 81 год, у знаменитости диагностировали болезнь Альцгеймера, в курсе уже немногие. Артист в один день "потерялся" и решил прогуляться по проезжей части, откуда был госпитализирован медиками из-за звонка небезразличных прохожих. Питер Фальк умер 23 июня 2011 года на 84-м году жизни.

Шон Коннери

Шон Коннери © Кадр из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход". Реж. Стивен Спилберг. Сценарий Джорджа Лукаса / Kinopoisk.ru