У Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция

Семья американского актёра Брюса Уиллиса сообщила, что у артиста диагностирована лобно-височная деменция. Об этом говорится в распространённом заявлении, цитаты из которого приводит CNN.

"Сегодня не существует методов лечения этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшие годы эта реальность изменится", — сообщили члены семьи актёра.

По их словам, на сегодняшний день способов лечения болезни не существует. Родные 67-летнего актёра выразили надежду, что это сможет измениться в ближайшие годы, и призвали СМИ информировать о недуге, требующем значительно большей осведомлённости общественности и больших исследований. Супруга и все пять дочерей Уиллиса, подписавшие заявление, признались, что знать о подобном заболевании очень тяжело, однако они рады, что точный диагноз всё же удалось установить.