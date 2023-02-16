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16 февраля, 20:30

У Брюса Уиллиса диагностирована лобно-височная деменция

Семья американского актёра Брюса Уиллиса сообщила, что у артиста диагностирована лобно-височная деменция. Об этом говорится в распространённом заявлении, цитаты из которого приводит CNN.

"Сегодня не существует методов лечения этого заболевания, и мы надеемся, что в ближайшие годы эта реальность изменится", — сообщили члены семьи актёра.

По их словам, на сегодняшний день способов лечения болезни не существует. Родные 67-летнего актёра выразили надежду, что это сможет измениться в ближайшие годы, и призвали СМИ информировать о недуге, требующем значительно большей осведомлённости общественности и больших исследований. Супруга и все пять дочерей Уиллиса, подписавшие заявление, признались, что знать о подобном заболевании очень тяжело, однако они рады, что точный диагноз всё же удалось установить.

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Напомним, в прошлом году Уиллис завершил актёрскую карьеру из-за нарушения речи, вызванного деменцией. Об этом сообщила его дочь Румер Уиллис.

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Wikipedia

Артур Лапсаков
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