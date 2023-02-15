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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 20:21
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Джиган попал в психиатрическую больницу в Москве

Джиган в психиатрической больнице в Москве. Фото © Super

Джиган в психиатрической больнице в Москве. Фото © Super

Российский певец Денис Устименко, известный под псевдонимом Джиган, проходит лечение в психиатрической клинике в Москве, его диагноз и состояние неизвестны. Об этом сообщает портал Super.

"Со мной всё в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье всё хорошо", — приводятся в публикации слова музыканта.

Исполнитель находится в частном столичном учреждении "Роса", которое занимается реабилитацией после психозов, нервных срывов, депрессий, а также помогает бороться с зависимостью от алкоголя и наркотиков. На публикуемом фото Джиган обедает в столовой клиники, на его лице отчётливо виден синяк возле глаза.

Супруга музыканта Оксана Самойлова никак не комментирует слухи о разладе в семье и лечении мужа. Однако и не спешит их опровергать.

Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля
Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля

Ранее Джиган попал в больницу во время отдыха в ОАЭ. Сам рэпер поначалу утверждал, что оказался обездвижен после драки с гигантской фиолетовой медузой. Однако потом рассказал, что его просто продуло.

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Татьяна Миссуми
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