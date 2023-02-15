Джиган попал в психиатрическую больницу в Москве

Российский певец Денис Устименко, известный под псевдонимом Джиган, проходит лечение в психиатрической клинике в Москве, его диагноз и состояние неизвестны. Об этом сообщает портал Super.

"Со мной всё в порядке! Это ММА, детка. Я просто лечу травмы, у нас в семье всё хорошо", — приводятся в публикации слова музыканта.

Исполнитель находится в частном столичном учреждении "Роса", которое занимается реабилитацией после психозов, нервных срывов, депрессий, а также помогает бороться с зависимостью от алкоголя и наркотиков. На публикуемом фото Джиган обедает в столовой клиники, на его лице отчётливо виден синяк возле глаза.

Супруга музыканта Оксана Самойлова никак не комментирует слухи о разладе в семье и лечении мужа. Однако и не спешит их опровергать.