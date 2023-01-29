Джигана заподозрили в получении гражданства Израиля
Mash: Джиган почти получил израильское гражданство
Джиган в Министерстве алии и интеграции Израиля. Обложка © Telegram / Mash
Музыкант Денис Устименко, более известный как Джиган, в скором времени может стать гражданином Израиля. Об этом сообщает телеграм-канал Mash, опубликовавший фото артиста из Министерства алии и интеграции в Хайфе, которое занимается вопросами иммиграции.
Согласно данным канала, предположительно, исполнителя вызывали в консульский отдел, так как он не смог сразу подтвердить, что имеет еврейское происхождение, ведь это является одним из условий для получения гражданства. Если у Джигана получится доказать этот факт, то в скором времени он получит новый паспорт и присоединится к другим знаменитостям, получившим израильское гражданство.
Ранее Лайф писал, что в Израиль приехало рекордное количество репатриантов — 70 тысяч человек. Около трети переехавших — люди в возрасте от 18 до 35 лет. Ещё 24% — несовершеннолетние.