"Бегала по кабинетам": Стало известно о тщетных попытках Пугачёвой вернуть Галкина в Россию

Как известно, певица Алла Пугачёва с февраля прошлого года живёт с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным*, в Израиле. Примадонна так редко посещает Россию, что даже появлялись слухи о её эмиграции, которые она позднее опровергла. Звезда приезжала в страну в конце августа, однако, пробыв на родине пару месяцев, вновь её покинула. Как сообщает kp.ru, на это были веские причины.

Источник рассказал, что в России Пугачёва зря времени не теряла, а бегала по кабинетам некоторых "телевизионных начальников", чтобы они помогли вернуть её супруга на родину. Более того, певица утверждала, что если Галкин сможет приехать, то в его социальных сетях не будет ни единой публикации на политическую тему.

Как известно, попытки Примадонны вернуть мужа домой не увенчались успехом: представители телевидения объяснили ей, что даже в случае возвращения Галкина народ его не примет. Как заметила редакция издания, россияне уже действительно очень устали от скандальных выходок юмориста.

Напомним, Пугачёва большую часть прошлого года провела за пределами России, где её супруг Максим Галкин неоднократно критиковал РФ и её действия на Украине. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь покинула страну. Также Лайф писал, что в декабре 2022 года сбежавшую парочку уличили в незаконном получении гражданства Израиля.