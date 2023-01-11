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11 января, 09:15

"Бегала по кабинетам": Стало известно о тщетных попытках Пугачёвой вернуть Галкина в Россию

СМИ узнали о тщетных попытках Пугачёвой вернуть Галкина в Россию

Как известно, певица Алла Пугачёва с февраля прошлого года живёт с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным*, в Израиле. Примадонна так редко посещает Россию, что даже появлялись слухи о её эмиграции, которые она позднее опровергла. Звезда приезжала в страну в конце августа, однако, пробыв на родине пару месяцев, вновь её покинула. Как сообщает kp.ru, на это были веские причины.

Источник рассказал, что в России Пугачёва зря времени не теряла, а бегала по кабинетам некоторых "телевизионных начальников", чтобы они помогли вернуть её супруга на родину. Более того, певица утверждала, что если Галкин сможет приехать, то в его социальных сетях не будет ни единой публикации на политическую тему.

Как известно, попытки Примадонны вернуть мужа домой не увенчались успехом: представители телевидения объяснили ей, что даже в случае возвращения Галкина народ его не примет. Как заметила редакция издания, россияне уже действительно очень устали от скандальных выходок юмориста.

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Галкин выкрикнул лозунг в поддержку Украины со сцены во время концерта в Дубае

Напомним, Пугачёва большую часть прошлого года провела за пределами России, где её супруг Максим Галкин неоднократно критиковал РФ и её действия на Украине. Народная артистка СССР вернулась на родину в августе, пообещав навести "порядок в головах", однако спустя пару месяцев вновь покинула страну. Также Лайф писал, что в декабре 2022 года сбежавшую парочку уличили в незаконном получении гражданства Израиля.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Обложка ©

LIFE / Константин Просалов

Оксана Попова

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