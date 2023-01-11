"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 января, 09:10

Песков назвал уткой и диверсией сообщения о "запрете" на выезд мужчин из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения украинской разведки о том, что с 9 января якобы действует запрет на выезд из РФ граждан, годных к военной службе.

"Это обычная информационная утка, информационная диверсия", подчеркнул представитель Кремля.

Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

Матвиенко: Нет никакой необходимости в новой волне мобилизации

А ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы продолжении мобилизации в РФ. Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу "всё много раз было сказано" официальными властями, а заявлениям телеграм-каналов не стоит придавать значения.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров