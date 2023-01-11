Песков назвал уткой и диверсией сообщения о "запрете" на выезд мужчин из России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг сообщения украинской разведки о том, что с 9 января якобы действует запрет на выезд из РФ граждан, годных к военной службе.

А ранее Дмитрий Песков опроверг сообщения о якобы продолжении мобилизации в РФ. Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу "всё много раз было сказано" официальными властями, а заявлениям телеграм-каналов не стоит придавать значения.