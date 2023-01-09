Песков опроверг сообщения о "новой волне" мобилизации в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения телеграм-каналов о якобы продолжении мобилизации в РФ. Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу "всё много раз было сказано" официальными властями, а заявлениям телеграм-каналов не стоит придавать значение.