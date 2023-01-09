Песков опроверг сообщения о "новой волне" мобилизации в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения телеграм-каналов о якобы продолжении мобилизации в РФ. Представитель Кремля напомнил, что по этому поводу "всё много раз было сказано" официальными властями, а заявлениям телеграм-каналов не стоит придавать значение.
"Не нужно придавать такое значение в целом телеграм-каналам. Главным образом первоисточником являются официальные власти во главе с президентом Российской Федерации", — добавил Песков.
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Позже президент РФ неоднократно объяснял, что необходимости в каких-либо дополнительных мобилизационных мероприятиях в России нет. А спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что тема о "продолжении" мобилизации даже ни разу не обсуждалась на заседаниях Совбеза.
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