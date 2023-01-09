Кремль рассказал о последствиях выхода России из антикоррупционной конвенции

Борьба с коррупцией в России ведётся последовательно уже много лет и, разумеется, будет продолжаться. В этом журналистов заверил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, который внёс в Госдуму Владимир Путин. По словам Пескова, этот факт никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с казнокрадством.

"У нас весьма и весьма жёсткое законодательство. Вы знаете, что работает целая система, естественно, нельзя сказать, что проблему удалось искоренить. Но это не компанейщина, а последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, что ещё в декабре Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы были направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную думу, и сегодня это было сделано.