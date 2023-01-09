"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
9 января, 10:22

Кремль рассказал о последствиях выхода России из антикоррупционной конвенции

Дмитрий Песков заверил, что многолетняя борьба с коррупцией в России будет продолжаться

Борьба с коррупцией в России ведётся последовательно уже много лет и, разумеется, будет продолжаться. В этом журналистов заверил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля прокомментировал законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, который внёс в Госдуму Владимир Путин. По словам Пескова, этот факт никоим образом не подрывает наш внутренний законодательный потенциал по борьбе с казнокрадством.

"У нас весьма и весьма жёсткое законодательство. Вы знаете, что работает целая система, естественно, нельзя сказать, что проблему удалось искоренить. Но это не компанейщина, а последовательные многолетние действия, которые будут продолжаться", — подчеркнул представитель Кремля.

Путин утвердил создание системы противодействия коррупции "Посейдон"

Путин утвердил создание системы противодействия коррупции "Посейдон"

Напомним, что ещё в декабре Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы были направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную думу, и сегодня это было сделано.

В пояснительной записке указано, что Совет Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением данной конвенции. Таким образом, страна потеряла право голоса и не может участвовать в обсуждении докладов.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Игорь Иванко

Александр Юнашев
  • Новости
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров