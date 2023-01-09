Путин внёс в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", — говорится в документе, опубликованном в базе ГД.

Ранее Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), Москва лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. В связи с этими неприемлемыми для России условиями предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.