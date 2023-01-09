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Регион
Опубликовано 9 января 2023, 11:15

Путин внёс в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.

"Денонсировать Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года", говорится в документе, опубликованном в базе ГД.

Ранее Комитет министров Совета Европы прекратил полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), Москва лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. В связи с этими неприемлемыми для России условиями предлагается денонсировать конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

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Напомним, ранее Правительство России одобрило предложение о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которая была подписана в январе 1999 года. Материалы были направлены президенту страны Владимиру Путину для последующего внесения в Государственную думу.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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