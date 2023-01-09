Посты в поддержку бразильских протестов исчезнут из Facebook

Социальная сеть Facebook* будет удалять любой контент в поддержку протестов в Бразилии, которые устроили сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявил в понедельник журналистам CNN представитель Meta** Энди Стоун.

"Любой контент в поддержку или одобрение этих действий будет подлежать удалению. Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим чистить публикации, нарушающие правила нашего сообщества", — проинформировал представитель компании – владельца Facebook.

Стоун добавил, что Бразилия на данный момент расценивается как "зона повышенного риска". По его словам, удалять в соцсети будут в том числе призывы к оружию, штурму Конгресса и президентского дворца.