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9 января, 08:07

Посты в поддержку бразильских протестов исчезнут из Facebook

Руководство Facebook решило удалять публикации в поддержку беспорядков в Бразилии

Социальная сеть Facebook* будет удалять любой контент в поддержку протестов в Бразилии, которые устроили сторонники экс-президента страны Жаира Болсонару. Об этом заявил в понедельник журналистам CNN представитель Meta** Энди Стоун.

"Любой контент в поддержку или одобрение этих действий будет подлежать удалению. Мы внимательно следим за ситуацией и продолжим чистить публикации, нарушающие правила нашего сообщества", — проинформировал представитель компании – владельца Facebook.

Стоун добавил, что Бразилия на данный момент расценивается как "зона повышенного риска". По его словам, удалять в соцсети будут в том числе призывы к оружию, штурму Конгресса и президентского дворца.

Напомним, что 8 января сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару захватили здание парламента и устроили беспорядки после того, как их выдвиженец проиграл выборы. Действующий глава государства Лула да Силва ввёл в городе Бразилиа режим ЧС до конца января. Полиция задержала 150 участников беспорядков. Действия погромщиков возмутили и президента США Джо Байдена.

Сенатор Косачёв назвал беспорядки в Бразилии бессмысленным "путчем в никуда"

Сенатор Косачёв назвал беспорядки в Бразилии бессмысленным "путчем в никуда"

* Запрещённая в РФ соцсеть.

** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

ТАСС / AP / Eraldo Peres

Марина Калегина

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