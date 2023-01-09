В МОК допустили, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 при допуске россиян

Европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска России до участия в соревнованиях. Такое мнение выразил почётный член МОК норвежец Герхард Хейберг.

Он считает, что пока преждевременно говорить о разработке приемлемых условий для включения российских спортсменов в число участников Олимпиады.