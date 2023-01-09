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9 января, 07:55

В МОК допустили, что Европа может бойкотировать ОИ-2024 при допуске россиян

Почётный член МОК Хейберг: Европа может бойкотировать ОИ-2024 в случае допуска России

Европейские страны могут бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска России до участия в соревнованиях. Такое мнение выразил почётный член МОК норвежец Герхард Хейберг.

Он считает, что пока преждевременно говорить о разработке приемлемых условий для включения российских спортсменов в число участников Олимпиады.

"Союзники Украины — вся Европа, и их беспокойство полностью оправданно. Лидерам Олимпийского совета Азии ещё слишком рано изучать возможные лазейки для интеграции России. Да, соседи Украины вполне могут прибегнуть к бойкоту. Западу в данный момент не стоит рисковать", — приводит его слова Inside the Games.

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Напомним, что в феврале 2022 года МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участие в международных соревнованиях. Кроме того, сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде, а позже Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации. А в декабре Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в ОИ-2024 в Париже, но без флага.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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