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22 декабря, 12:21

МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил мужчин до участия в групповых соревнованиях по синхронному плаванию в рамках Олимпиады 2024 года, которая пройдёт в Париже. Об этом говорится в сообщении Международной федерации плавания (FINA).

"Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин в синхронное плавание это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло", — заявил президент FINA Хусейн аль-Мусаллам.

Согласно опубликованному релизу, в группах из восьми человек смогут выступать максимум двое мужчин. Активными лоббистами данного решения стали американец Билл Мэй, который является первым чемпионом мира в смешанных дуэтах, и итальянец Джорджио Минизини, активно выступающий ныне.

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ТАСС / Егор Алеев

Артур Белкин

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