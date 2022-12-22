МОК разрешил мужчинам участвовать в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил мужчин до участия в групповых соревнованиях по синхронному плаванию в рамках Олимпиады 2024 года, которая пройдёт в Париже. Об этом говорится в сообщении Международной федерации плавания (FINA).

"Я с нетерпением жду возможности увидеть это новое измерение синхронного плавания, которое будет представлено всему миру в Париже. Включение мужчин в синхронное плавание — это большая заслуга всех тех, кто много лет работал над тем, чтобы это произошло", — заявил президент FINA Хусейн аль-Мусаллам.

Согласно опубликованному релизу, в группах из восьми человек смогут выступать максимум двое мужчин. Активными лоббистами данного решения стали американец Билл Мэй, который является первым чемпионом мира в смешанных дуэтах, и итальянец Джорджио Минизини, активно выступающий ныне.