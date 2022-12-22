Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды охватывает и видеоигры, заявили в Госдуме

Нормы закона о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяются в том числе и на видеоигры. Об этом на пресс-конференции заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает", — сказал он.

По словам депутата, игры, в которых присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, должны быть удалены из онлайн-магазинов или стать недоступными для россиян. Он подчеркнул, что продажа любой продукции, за распространение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность, запрещена.