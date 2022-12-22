Закон о запрете ЛГБТ-пропаганды охватывает и видеоигры, заявили в Госдуме
Депутат Хинштейн заявил, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяется на видеоигры
Нормы закона о запрете ЛГБТ-пропаганды распространяются в том числе и на видеоигры. Об этом на пресс-конференции заявил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.
"На наш взгляд, видеоигры запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает", — сказал он.
По словам депутата, игры, в которых присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, должны быть удалены из онлайн-магазинов или стать недоступными для россиян. Он подчеркнул, что продажа любой продукции, за распространение которой предусмотрена административная и уголовная ответственность, запрещена.
Напомним, что 5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Теперь полностью запрещена пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола в социальных сетях, СМИ, кино, литературе, рекламе. Также вносятся изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Теперь за пропаганду ЛГБТ в отношении лиц любого возраста (а не только детей) будет грозить административная ответственность.
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