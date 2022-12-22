Застрявшая внутри автомата с игрушками девочка рассмешила родителей и стала героем соцсетей

В Австралии четырёхлетняя девочка застряла в игровом автомате при попытке достать мягкую игрушку. Об этом пишет Daily Mail.

Четырёхлетняя девочка застряла в игровом автомате. Видео © Twitter / pop_o_cIock

Как сообщает издание, достать игрушку девочку попросила её старшая сестра. Малышка забралась в автомат, но выбраться обратно сама не смогла. Она начала плакать и стучать по стеклянной стенке. Её мать рассказала, что выходка ребёнка вызвала у них с мужем смех. Выбраться девочке помог её отец.

"Мой муж по профессии плотник, поэтому я знала, что он её вытащит. Я просто смеялась и снимала. Это будет отличная история к её 18-летию", — рассказала мать девочки, Мелани.

По её словам, отец рассказал девочке о том, что красть плохо и подобное поведение может привести к такой неприятной ситуации. Женщина добавила, что помочь пытались и сотрудники торгового центра, но ребёнка удалось вызволить самостоятельно.