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22 декабря, 11:54

Минпросвещения актуализирует карту России в школьных учебниках географии

Глава Минпросвещения Кравцов: Карта России в школьных учебниках будет обновлена

Министерство просвещения РФ актуализирует карты в школьных учебниках географии после введения новых программ обучения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов перед заседанием Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

"Что касается изменений, то у нас сейчас будут приняты программы новые по шести предметам, в том числе по географии, по которым будут работать все школы. И там соответствующие изменения уже внесены", — заявил Кравцов.

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что санкции Запада не влияют на образование в РФ

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что санкции Запада не влияют на образование в РФ

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в школьные учебники должны будут включить материалы о геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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ТАСС / Валентина Певцова

Артур Белкин

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