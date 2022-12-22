Минпросвещения актуализирует карту России в школьных учебниках географии

Министерство просвещения РФ актуализирует карты в школьных учебниках географии после введения новых программ обучения. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов перед заседанием Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики в современных условиях.

"Что касается изменений, то у нас сейчас будут приняты программы новые по шести предметам, в том числе по географии, по которым будут работать все школы. И там соответствующие изменения уже внесены", — заявил Кравцов.