Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что санкции Запада не влияют на образование в РФ

Введение санкций Западом никак не влияет на работу и развитие отечественной системы образования. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что персональные ограничения в отношении него являются высокой оценкой проделанной работы.

"Ни на результаты сборных на международных олимпиадах, ни на реализацию программ строительства школ и капитального ремонта, ни на другие ключевые проекты [не влияют санкции]", — отметил Кравцов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По словам министра, попадание в санкционный список лишь стимулирует его продолжать развивать суверенную систему образования и взаимодействовать с теми, кто считает Россию надёжным партнёром.