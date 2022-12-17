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17 декабря, 09:39

Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что санкции Запада не влияют на образование в РФ

Введение санкций Западом никак не влияет на работу и развитие отечественной системы образования. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что персональные ограничения в отношении него являются высокой оценкой проделанной работы.

"Ни на результаты сборных на международных олимпиадах, ни на реализацию программ строительства школ и капитального ремонта, ни на другие ключевые проекты [не влияют санкции]", — отметил Кравцов, которого цитирует пресс-служба ведомства.

По словам министра, попадание в санкционный список лишь стимулирует его продолжать развивать суверенную систему образования и взаимодействовать с теми, кто считает Россию надёжным партнёром.

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"Высокая оценка": Сенатор поблагодарил ЕС за санкции против него

Как рассказывал Лайф, новый санкционный пакет ЕС, который стал девятым по счёту, затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников.

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Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Артур Белкин

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