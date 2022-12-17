Глава Минпросвещения Кравцов заявил, что санкции Запада не влияют на образование в РФ
Введение санкций Западом никак не влияет на работу и развитие отечественной системы образования. Об этом заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что персональные ограничения в отношении него являются высокой оценкой проделанной работы.
"Ни на результаты сборных на международных олимпиадах, ни на реализацию программ строительства школ и капитального ремонта, ни на другие ключевые проекты [не влияют санкции]", — отметил Кравцов, которого цитирует пресс-служба ведомства.
По словам министра, попадание в санкционный список лишь стимулирует его продолжать развивать суверенную систему образования и взаимодействовать с теми, кто считает Россию надёжным партнёром.
Как рассказывал Лайф, новый санкционный пакет ЕС, который стал девятым по счёту, затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков