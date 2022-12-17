"Высокая оценка": Сенатор поблагодарил ЕС за санкции против него
Сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за санкции против него
Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков поблагодарил власти Евросоюза за внесение его в санкционные списки. Он считает, что тем самым его труды высоко оценены.
"Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей великой Родины. Служу России!" — написал Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале.
Депутат сопроводил публикацию выдержкой из документа ЕС, где указана его фамилия.
Как рассказывал Лайф, новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников.
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