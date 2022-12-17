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17 декабря, 02:42

"Высокая оценка": Сенатор поблагодарил ЕС за санкции против него

Сенатор Шендерюк-Жидков поблагодарил ЕС за санкции против него

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков поблагодарил власти Евросоюза за внесение его в санкционные списки. Он считает, что тем самым его труды высоко оценены.

"Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей великой Родины. Служу России!" — написал Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале.

Депутат сопроводил публикацию выдержкой из документа ЕС, где указана его фамилия.

Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций

Евросоюз официально опубликовал новый пакет антироссийских санкций

Как рассказывал Лайф, новый санкционный пакет ЕС затрагивает вице-премьера Татьяну Голикову, директора Росгвардии Виктора Золотова, министра просвещения Сергея Кравцова и других российских чиновников.

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Telegram / Шендерюк-Жидков

Арина Родионова

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