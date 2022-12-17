"Высокая оценка": Сенатор поблагодарил ЕС за санкции против него

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков поблагодарил власти Евросоюза за внесение его в санкционные списки. Он считает, что тем самым его труды высоко оценены.

"Благодарю чиновников из ЕС за высокую оценку моих скромных трудов на благо нашей великой Родины. Служу России!" — написал Шендерюк-Жидков в своём телеграм-канале.

Депутат сопроводил публикацию выдержкой из документа ЕС, где указана его фамилия.