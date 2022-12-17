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17 декабря, 01:59

Под Оренбургом заступил на боевое дежурство гиперзвуковой "Авангард"

В Оренбургской области заступил на боевое дежурство очередной полк с ракетным комплексом "Авангард". Он размещён в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Это событие приурочили ко Дню Ракетных войск стратегического назначения, который отмечается 17 декабря.

"Сегодня настоящим подарком к профессиональному празднику стало заступление очередного полка, оснащённого ракетным комплексом "Авангард", в Ясненском ракетном соединении", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Три года назад Минобороны РФ сообщало, что на боевое дежурство под Оренбургом поставлен первый ракетный полк с "Авангардами".

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"Авангард" — стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Он развивает скорость около 27 Махов.

Напомним, в преддверии Дня РВСН в Бологовском ракетном соединении, что в Тверской области, заступил на боевое дежурство полк, оснащённый подвижным грунтовым ракетным комплексом "Ярс".

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Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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