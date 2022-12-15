Полк с "Ярсом" заступил на боевое дежурство под Тверью

В Тверской области ракетный полк, находящийся в Бологом, заступил на боевое дежурство с комплексом "Ярс". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Ракетный полк в Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс", — сообщил он телеканалу "Звезда".

PC-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс. В его составе твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильного, так и шахтного базирования. У этой ракеты головная часть разделяющаяся. Комплекс является модификацией "Тополя-М".