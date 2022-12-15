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15 декабря, 20:12

Полк с "Ярсом" заступил на боевое дежурство под Тверью

Командующий РВСН: В Тверской области полк с комплексом "Ярс" заступил на дежурство

<p>Комплекс "Ярс". Фото © Минобороны РФ</p>

Комплекс "Ярс". Фото © Минобороны РФ

В Тверской области ракетный полк, находящийся в Бологом, заступил на боевое дежурство с комплексом "Ярс". Об этом заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Ракетный полк в Бологовском соединении в Тверской области заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе "Ярс", — сообщил он телеканалу "Звезда".

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PC-24 "Ярс" — это российский стратегический ракетный комплекс. В его составе твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Она может быть как мобильного, так и шахтного базирования. У этой ракеты головная часть разделяющаяся. Комплекс является модификацией "Тополя-М".

А ранее командующий РВСН сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат".

Андрей Григорьев

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