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15 декабря, 19:51

"Он упал!": Истребитель F-35 рухнул во время вертикальной посадки

Истребитель F-35 разбился во время посадки на авиабазе в Техасе

В США истребитель F-35 потерпел крушение во время вертикальной посадки на военной авиабазе Форт-Уэрт в штате Техас. Лётчик катапультировался. Это сняли на видео люди, наблюдавшие за манёврами самолёта с трассы неподалёку.

Истребитель F-35 разбился во время посадки на авиабазе в Техасе. Видео © Twitter / cbs11doug

Судя по снятым кадрам, что-то не так пошло у лётчика за несколько десятков метров над землёй. Самолёт, вместо того, чтобы сбавлять вертикальную скорость, стал её набирать. В результате он жёстко приземлился на шасси, подпрыгнул, завалился и стал закручиваться.

"Он только что упал! Вот чёрт!" восклицает человек за кадром.

Когда истребитель уже почти остановился, лётчик решил катапультироваться. Система сработала штатно, хотя пока не ясно, удалось ли ему избежать травм, — парашют едва успел раскрыться, как кресло упало на землю. Стоит отметить, что один такой самолёт пятого поколения стоит около 80 миллионов долларов.

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Как рассказывал Лайф, в октябре этого года такой же самолёт потерпел крушение на авиабазе Хилл недалеко от города Солт-Лейк-Сити.

Обложка ©

Twitter / cbs11doug

Андрей Григорьев
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