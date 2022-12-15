"Он упал!": Истребитель F-35 рухнул во время вертикальной посадки

В США истребитель F-35 потерпел крушение во время вертикальной посадки на военной авиабазе Форт-Уэрт в штате Техас. Лётчик катапультировался. Это сняли на видео люди, наблюдавшие за манёврами самолёта с трассы неподалёку.

Истребитель F-35 разбился во время посадки на авиабазе в Техасе. Видео © Twitter / cbs11doug

Судя по снятым кадрам, что-то не так пошло у лётчика за несколько десятков метров над землёй. Самолёт, вместо того, чтобы сбавлять вертикальную скорость, стал её набирать. В результате он жёстко приземлился на шасси, подпрыгнул, завалился и стал закручиваться.

"Он только что упал! Вот чёрт!" — восклицает человек за кадром.

Когда истребитель уже почти остановился, лётчик решил катапультироваться. Система сработала штатно, хотя пока не ясно, удалось ли ему избежать травм, — парашют едва успел раскрыться, как кресло упало на землю. Стоит отметить, что один такой самолёт пятого поколения стоит около 80 миллионов долларов.