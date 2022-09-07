Пентагон приостановил приёмку истребителей F-35 из-за китайского сплава

Американские военные приостановили приёмку новейших истребителей F-35, чтобы проверить их на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с данной ситуацией.

Как указал инсайдер, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя воздушного судна. Он может иметь китайское происхождение. Поэтому в ходе проверки будет установлено, соответствует ли использование этого сплава требованиям американского законодательства.