Пентагон приостановил приёмку истребителей F-35 из-за китайского сплава
Reuters: США приостановили приёмку F-35 для проверки на наличие китайских материалов
Американские военные приостановили приёмку новейших истребителей F-35, чтобы проверить их на наличие материалов китайского производства, не одобренных регулирующими органами США. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с данной ситуацией.
Как указал инсайдер, под подозрением оказался сплав, используемый в смазочном насосе двигателя воздушного судна. Он может иметь китайское происхождение. Поэтому в ходе проверки будет установлено, соответствует ли использование этого сплава требованиям американского законодательства.
Ранее Лайф писал, что в Швеции заметили двух американских бомбардировщиков B-52, которые пролетели в небе над Стокгольмом, причём на очень низкой высоте. При этом гул стоял мощный. Представителю Вооружённых сил Швеции Терезе Фагерштедт пришлось успокаивать жителей города и заверять в отсутствии угрозы.
ТАСС / Zuma