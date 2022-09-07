Apple презентовала iPhone 14 и iPhone 14 Plus
iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Фото © Apple
Американская компания Apple презентовала смартфоны iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Более подробно о гаджетах разработчики рассказали в ходе ежегодной презентации.
Смартфоны будут выпускать в двух модификациях: базовая — с 6,1-дюймовым дисплеем и Plus — с увеличенным экраном на 6,7 дюйма. Версии mini в новой линейке нет. iPhone 14 получил тот же дизайн, что и прошлое поколение, и выпускается в пяти цветах: белый, чёрный, розовый, бежевый, красный. В Apple заявили об увеличении автономной работы гаджетов, но точных цифр не назвали.
iPhone 14 и iPhone 14 Plus. Фото © Apple
Отметим, что линейка смартфонов iPhone 14 имеет тот же процессор, что и прошлое поколение, — шестиядерный Apple A15 Bionic. Основная камера — с разрешением 12 мегапикселей и апертурой f/1.5. Фронтальная камера также новая, с автофокусом и быстрее распознаёт пользователя в темноте. Кроме того, представленные устройства поддерживают функцию экстренной связи через спутники, которая будет работать при отсутствии покрытия сотовых операторов.
Стоимость iPhone 14 составляет 799 долларов, iPhone 14 Plus — 899. Предзаказы начнутся 9 сентября, а в продаже новые смартфоны появятся 16 сентября.
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