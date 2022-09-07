Представлены Apple Watch Series 8

Компания Apple представила новые Apple Watch 8-й серии. В числе инноваций этой модели — датчик температуры, который позволяет отслеживать менструальный цикл и предупреждать о возможном отклонении.

Часы "обучены" контролировать безопасность своего носителя благодаря системе нарушения сбоев. Например, гаджет сможет определить, если их владелец попал в аварию, и вызвать службу спасения. Также был обновлён режим экономии энергии до 36 часов. Стоимость часов составит от 399 долларов.

Компания представила премиальные Apple Watch Ultra с дисплеем 49 миллиметров, который тоже переключается на ночной режим, с максимальной работой батареи — 60 часов. У Apple Watch Ultra — титановый корпус. Также в них встроена сирена, которая слышна на расстоянии до 190 метров. Часы устойчивы к температурным перепадам и давлению. Их стоимость — 799 долларов.