iPhone подешевели в России на 30%

Стоимость ввезённых в Россию по параллельному импорту iPhone уменьшилась на 30% за последний месяц. Об этом пишут "Известия".

Если iPhone 13 Pro Max с конфигурацией памяти на 1 ТБ в прошлом месяце стоил в re:Store 245 990 рублей, то сегодня его цена составляет 179 990 рублей. Упал также ценник и на "младшие" версии гаджетов на 128 ГБ — в среднем они подешевели на 20 тысяч рублей. Аналогичную стоимость указывают МТС, "Ситилинк", "Связной" и другие магазины.

Эксперты считают, что снижение цен связано с укреплением национальной валюты. А ещё падению стоимости поспособствовало построение новых логистических цепочек, уверена пресс-секретарь Tele2 Дарья Колесникова.

"Импортёры наконец-то наладили стабильные поставки. Ретейлеры любят стабильность больше всего. Издержки могут быть маленькими, а могут быть большими, это непринципиально — важнее, чтобы они не изменялись длительное время, иначе продавцы впадают в панику и устанавливают очень высокие цены практически наобум", — подчеркнула эксперт.