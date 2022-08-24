Ройзмана доставят в Москву по делу о дискредитации ВС РФ
Задержанного по статье о дискредитации ВС РФ бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщили в столичном главке МВД.
"Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается", — говорится в записи.
Следственная часть ведомства возбудила уголовное дело в отношении Ройзмана. По данным МВД, он дискредитировал Российскую армию в видеоролике, размещённом в Интернете.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, комментируя задержание Ройзмана, заявил, что "закон есть закон", однако политик заслуживает справедливости.
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