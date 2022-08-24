Ройзмана доставят в Москву по делу о дискредитации ВС РФ

Задержанного по статье о дискредитации ВС РФ бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщили в столичном главке МВД.

"Подозреваемый задержан в городе Екатеринбурге и будет доставлен в город Москву для проведения следственных действий. Расследование продолжается", — говорится в записи.