"Не совпадает по времени": Мать звезды "Дома-2" Кочервей не верит, что найденное в реке тело принадлежит дочери
Мать пропавшей в Петербурге звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей рассказала о поисках дочери
Пока точно не известно, действительно ли обнаруженное в реке Санкт-Петербурга тело принадлежит бывшей звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей, артистка недавно выходила на связь. Об этом сообщила мать девушки Ирина в беседе с телеканалом "360".
"Ничего пока не найдено, ничего нет. Пока абсолютно ничего не ясно, ничего не понятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли, — не совпадает по времени", — сказала она.
По словам женщины, в настоящий момент следователи проводят проверку по факту пропажи Кочервей. По этой причине больше информации раскрыть Ирина не может. Но она также сообщила, что сейчас находится в Краснодаре и уже скоро отправится в Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что в реке в Петербурге обнаружили тело звезды "Дома-2" Анастасии Кочервей. Эту информацию подтвердила подруга артистки. По её словам, девушка пропала некоторое время назад.
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