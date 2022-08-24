"Не совпадает по времени": Мать звезды "Дома-2" Кочервей не верит, что найденное в реке тело принадлежит дочери

Пока точно не известно, действительно ли обнаруженное в реке Санкт-Петербурга тело принадлежит бывшей звезде "Дома-2" Анастасии Кочервей, артистка недавно выходила на связь. Об этом сообщила мать девушки Ирина в беседе с телеканалом "360".

"Ничего пока не найдено, ничего нет. Пока абсолютно ничего не ясно, ничего не понятно. Настя выходила на связь не так давно. То, что какой-то труп нашли, — не совпадает по времени", — сказала она.

По словам женщины, в настоящий момент следователи проводят проверку по факту пропажи Кочервей. По этой причине больше информации раскрыть Ирина не может. Но она также сообщила, что сейчас находится в Краснодаре и уже скоро отправится в Санкт-Петербург.