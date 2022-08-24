Российские хакеры парализовали работу молдавской налоговой в последние дни сдачи отчётов

Российская хакерская группировка Killnet полностью парализовала работу налоговой службы Молдавии за антироссийскую риторику, которую выбрали политики страны. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе группировки.

"Мы полностью парализовали работу этого органа. В стране сегодня и завтра последние дни сдачи налоговых и статистических отчётов за предыдущий месяц. Это единый ресурс налоговой, там заказываются фискальные накладные, там же сдаётся налоговая и статистическая отчётность", — указали хакеры.

Жители Молдавии подтвердили информацию, что сервис "работает через раз". Атаки на Молдавию осуществляются с 22 августа, уточнили в Killnet. А главным приоритетом является финансовый сектор страны. Хакеры пообещали, что "завтра вновь придут" за теми, кто выступает против России.