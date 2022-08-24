Российские хакеры парализовали работу молдавской налоговой в последние дни сдачи отчётов
Хакеры Killnet парализовали работу налоговой службы Молдавии
Российская хакерская группировка Killnet полностью парализовала работу налоговой службы Молдавии за антироссийскую риторику, которую выбрали политики страны. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе группировки.
"Мы полностью парализовали работу этого органа. В стране сегодня и завтра последние дни сдачи налоговых и статистических отчётов за предыдущий месяц. Это единый ресурс налоговой, там заказываются фискальные накладные, там же сдаётся налоговая и статистическая отчётность", — указали хакеры.
Жители Молдавии подтвердили информацию, что сервис "работает через раз". Атаки на Молдавию осуществляются с 22 августа, уточнили в Killnet. А главным приоритетом является финансовый сектор страны. Хакеры пообещали, что "завтра вновь придут" за теми, кто выступает против России.
Ранее Лайф рассказывал, что наркофорум СБУ попытался подкупить хакеров Killnet и лишился миллиона рублей. Половина этих средств будет отправлена на помощь российским детским приютам.
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