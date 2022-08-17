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17 августа, 10:36

Хакеры Killnet положили более 200 ресурсов Эстонии после демонтажа памятника Т-34

Российская хакерская группировка Killnet положила свыше 200 интернет-ресурсов Эстонии после сноса в Нарве памятника советскому танку Т-34. Об этом сообщается в телеграм-канале группировки.

"В данный момент в Эстонии наблюдаются большие проблемы с оплатой онлайн по всей республике", — сказано в записи.

Хакеры уточнили, что проблемы возникли у ресурсов, связанных с финансами, услугами для дома, здравоохранения, образования, развлечения, а также государственными, коммерческими и другими функциями.

Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного памятника Т-34

Жители Нарвы принесли цветы на место демонтированного памятника Т-34

Напомним, памятник Т-34 был установлен в 1970 году на месте, где летом 1944 года советские солдаты освободили Нарву. 8 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что власти согласились его перенести. 16 августа стало известно, что в Нарве начался демонтаж танка-памятника Т-34. На время проведения работ в прилегающих районах ввели комендантский час, подразумевающий запрет на передвижение пешеходов и проезд любого транспорта, кроме автомобилей экстренных служб. Более того, эстонские пограничники даже перекрыли мост между Ивангородом и Нарвой на границе с Россией. Движение было возобновлено только после переноса памятника в Эстонский военный музей в Виймси. За это время на границе скопились очереди.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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