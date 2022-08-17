Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского, решив разглядеть понтифика поближе

Ребёнок появился у кресла понтифика, когда тот заканчивал приветствовать присутствующих на разных языках. Глава католической церкви с явным удовольствием потрепал мальчика по голове и спросил у него имя, а также нравится ли тому быть на сцене. В ответ мальчик промолчал и продолжил рассматривать понтифика. Под смех и аплодисменты верующих папа римский напомнил, что говорил в ходе аудиенции о диалоге между пожилыми и детьми.