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17 августа, 10:28

Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского, решив разглядеть понтифика поближе

Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане

<p>Мальчик прервал аудиенцию папы римского в Ватикане. Обложка © <a href="https://www.vaticannews.va/ru/pope/news/2022-08/papa-svyaz-mezhdu-starikami-i-detmi-spasaet-chelovechestvo.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vaticannews.va</a></p>

Мальчик прервал аудиенцию папы римского в Ватикане. Обложка © Vaticannews.va

Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского Франциска, неожиданно поднявшись на сцену зала Павла IV в Ватикане.

Ребёнок появился у кресла понтифика, когда тот заканчивал приветствовать присутствующих на разных языках. Глава католической церкви с явным удовольствием потрепал мальчика по голове и спросил у него имя, а также нравится ли тому быть на сцене. В ответ мальчик промолчал и продолжил рассматривать понтифика. Под смех и аплодисменты верующих папа римский напомнил, что говорил в ходе аудиенции о диалоге между пожилыми и детьми.

"Он храбрый, да? И остаётся спокойным", — сказал Франциск и подарил ребёнку небольшую чёрную книжицу.

Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Папа римский встретился с представителем Русской православной церкви

Напомним, в октябре прошлого года к папе римскому Франциску подошёл десятилетний мальчик и выпросил у него белую шапочку. После получения драгоценного подарка счастливый ребёнок покинул зал, помахав на прощание главе церкви рукой.

Артур Лапсаков

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