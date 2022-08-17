Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского, решив разглядеть понтифика поближе
Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского в Ватикане
Мальчик прервал аудиенцию папы римского в Ватикане. Обложка © Vaticannews.va
Мальчик прервал всеобщую аудиенцию папы римского Франциска, неожиданно поднявшись на сцену зала Павла IV в Ватикане.
Ребёнок появился у кресла понтифика, когда тот заканчивал приветствовать присутствующих на разных языках. Глава католической церкви с явным удовольствием потрепал мальчика по голове и спросил у него имя, а также нравится ли тому быть на сцене. В ответ мальчик промолчал и продолжил рассматривать понтифика. Под смех и аплодисменты верующих папа римский напомнил, что говорил в ходе аудиенции о диалоге между пожилыми и детьми.
"Он храбрый, да? И остаётся спокойным", — сказал Франциск и подарил ребёнку небольшую чёрную книжицу.
Напомним, в октябре прошлого года к папе римскому Франциску подошёл десятилетний мальчик и выпросил у него белую шапочку. После получения драгоценного подарка счастливый ребёнок покинул зал, помахав на прощание главе церкви рукой.