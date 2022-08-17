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17 августа, 10:19

Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на родине в заключении, заявил, что желает "непосредственно участвовать в борьбе" на Украине, поскольку полностью поддерживает действия ВСУ и лично главу Незалежной Владимира Зеленского. Обращение политик опубликовал в соцсетях.

"Я в плену, заключённый в Грузии, но моё сердце на Украине. Я хочу свободы для Украины, и хочу непосредственно участвовать в борьбе, и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", — написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии также прикрепил к обращению фотографию записки на украинском языке, текст которой продублирован в публикации.

У Саакашвили началась атрофия мышц

У Саакашвили началась атрофия мышц

В начале мая стало известно, что Саакашвили переводят из тюрьмы в частную клинику. До этого его врач Тоидзе заявил, что состояние заключённого под стражу близко к инвалидности или летальному исходу и ему требуется незамедлительное лечение. Похудевшему на 11 килограммов Саакашвили поставили 17 разных диагнозов.

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ТАСС / Геденидзе Ираклий

Ирина Фальке

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