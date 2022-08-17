Саакашвили заявил о желании "участвовать в борьбе" на Украине

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся на родине в заключении, заявил, что желает "непосредственно участвовать в борьбе" на Украине, поскольку полностью поддерживает действия ВСУ и лично главу Незалежной Владимира Зеленского. Обращение политик опубликовал в соцсетях.

"Я в плену, заключённый в Грузии, но моё сердце на Украине. Я хочу свободы для Украины, и хочу непосредственно участвовать в борьбе, и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне", — написал Саакашвили.

Экс-президент Грузии также прикрепил к обращению фотографию записки на украинском языке, текст которой продублирован в публикации.