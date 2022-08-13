НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 19:40

У Саакашвили началась атрофия мышц

Мать Саакашвили заявила, что у него атрофия мышц

<p>Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / /Ираклий Геденидзе</p>

Михаил Саакашвили. Фото © ТАСС / /Ираклий Геденидзе

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме наблюдается атрофия мышц. Об этом заявила его мать Гиули Аласания.

"Мышцы у него действительно атрофированы. Это видно и невооружённым глазом", — сказала она в беседе с грузинским телеканалом "Мтавари архи" после свидания с сыном.

По словам Аласании, у Саакашвили также проблемы с иммунитетом.

"Это вопрос жизни": Саакашвили решил уйти из грузинской политики

"Это вопрос жизни": Саакашвили решил уйти из грузинской политики

Как сообщал ранее Лайф, в начале мая стало известно, что Саакашвили переводят из тюрьмы в частную клинику. До этого его врач Тоидзе заявил, что состояние заключённого под стражу близко к инвалидности или летальному исходу и ему требуется незамедлительное лечение. Похудевшему на 11 килограммов Саакашвили поставили 17 разных диагнозов.

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров