У Саакашвили началась атрофия мышц

У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьме наблюдается атрофия мышц. Об этом заявила его мать Гиули Аласания.

"Мышцы у него действительно атрофированы. Это видно и невооружённым глазом", — сказала она в беседе с грузинским телеканалом "Мтавари архи" после свидания с сыном.

По словам Аласании, у Саакашвили также проблемы с иммунитетом.