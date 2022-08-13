Эстония нашла как "отомстить" Китаю за поддержку России
Глава МИД Эстонии: Страна прекратит сотрудничество с Китаем в формате "16 + 1"
Эстония выйдет из формата сотрудничества с Китаем "16 + 1" из-за отказа Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Это определённо было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников", — сказал Рейнсалу в интервью агентству "Блумберг".
По мнению министра, формат не имел значительного политического результата. Таллин предпочтёт вести отношения с Пекином через ЕС, подчеркнул Рейнсалу.
По словам источника агентства, Латвия и Эстония добивались того, чтобы другие страны тоже отказались от сотрудничества с КНР в этом формате. Три или четыре страны рассматривают такую возможность, но принятие решения будет зависеть от того, какой лидер сейчас находится у власти.
"16 + 1" — это формат сотрудничества Китая и стран Восточной и Центральной Европы. Он носит преимущественно торгово-экономический и инвестиционный характер, охватывает вопросы взаимоотношения в области культуры, туризма, науки и образования.
Ранее Лайф рассказывал, что читатели портала Iltalehti жёстко высказались на заявления главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура о превращении Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытии Финского залива для российского флота. В частности, они указали на нереалистичность идей министра.
ТАСС / Владимир Гердо