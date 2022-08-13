НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
13 августа, 19:34

Эстония нашла как "отомстить" Китаю за поддержку России

Глава МИД Эстонии: Страна прекратит сотрудничество с Китаем в формате "16 + 1"

Эстония выйдет из формата сотрудничества с Китаем "16 + 1" из-за отказа Пекина осудить российскую спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Это определённо было фактором, который мы учитывали при принятии решения. Перед этим мы проконсультировались с рядом союзников", — сказал Рейнсалу в интервью агентству "Блумберг".

По мнению министра, формат не имел значительного политического результата. Таллин предпочтёт вести отношения с Пекином через ЕС, подчеркнул Рейнсалу.

По словам источника агентства, Латвия и Эстония добивались того, чтобы другие страны тоже отказались от сотрудничества с КНР в этом формате. Три или четыре страны рассматривают такую возможность, но принятие решения будет зависеть от того, какой лидер сейчас находится у власти.

"16 + 1" — это формат сотрудничества Китая и стран Восточной и Центральной Европы. Он носит преимущественно торгово-экономический и инвестиционный характер, охватывает вопросы взаимоотношения в области культуры, туризма, науки и образования.

На Тайвань с пятидневным визитом прибыла делегация из Литвы

На Тайвань с пятидневным визитом прибыла делегация из Литвы

Ранее Лайф рассказывал, что читатели портала Iltalehti жёстко высказались на заявления главы Минобороны Эстонии Ханно Певкура о превращении Балтики во "внутреннее море НАТО" и закрытии Финского залива для российского флота. В частности, они указали на нереалистичность идей министра.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Светлана Шумакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров