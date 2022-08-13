Украинские военные используют общежитие лицея в Ясной Поляне на территории Донецкой Народной Республики как опорный пункт. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

"В Ясной Поляне Донецкой Народной Республики в общежитии экономико-машиностроительного лицея № 65 (улица Мориса Тореза) украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов. При этом эвакуация жителей близлежащих домов не проводилась", — подчеркнул он.

Генерал-полковник добавил, что в школе посёлка Гуты Харьковской области расположились националисты "Правого сектора"*. Подходы к учреждению заминированы, и об этом местное население не предупреждено. Представитель оборонного ведомства также отметил, что на территории детского сада № 117 в Николаеве украинские военные оборудовали позиции артиллерии и склады боеприпасов, причём жители близлежащих домов не эвакуированы в безопасные места.

Ранее Лайф писал, что военнослужащие Украины подготовили огневые позиции и разместили вооружение в жилых кварталах Краматорска в ДНР. Также известно, что ВСУ удерживают мирных граждан в квартирах, фактически используя их в качестве живого щита.