ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска

Военнослужащие Украины подготовили огневые позиции и разместили вооружение в жилых кварталах Краматорска в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске в густонаселённых жилых кварталах (Краматорский бульвар, улица Дворцовая, улица Примайченко, улица Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты, провоцируя ответный огонь подразделений ВС России и Народной милиции ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

При этом ВСУ удерживают мирных граждан в квартирах, фактически используя их в качестве живого щита. Подобные действия, как подчеркнул Мизинцев, в очередной раз демонстрируют безразличное отношение киевских властей к гражданам страны.