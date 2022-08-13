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Опубликовано 13 августа 2022, 18:51

ВСУ оборудовали огневые позиции в жилых кварталах Краматорска

Минобороны России: ВСУ разместили артиллерию и РЗСО в жилых кварталах Краматорска

Военнослужащие Украины подготовили огневые позиции и разместили вооружение в жилых кварталах Краматорска в ДНР. Об этом сообщил начальник Национального управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Краматорске в густонаселённых жилых кварталах (Краматорский бульвар, улица Дворцовая, улица Примайченко, улица Парковая) украинские националисты оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерийские орудия и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты, провоцируя ответный огонь подразделений ВС России и Народной милиции ДНР", — сказал он в ходе брифинга.

При этом ВСУ удерживают мирных граждан в квартирах, фактически используя их в качестве живого щита. Подобные действия, как подчеркнул Мизинцев, в очередной раз демонстрируют безразличное отношение киевских властей к гражданам страны.

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Ранее Лайф писал, что российские военные подавили два взвода РСЗО "Град" Украины в ДНР. Также ВС РФ уничтожили пять взводов гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах таких населённых пунктов, как Майорск, Дзержинск, Звановка, Северск, Переездное, Яковлевка, Фёдоровка и Выемка ДНР.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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