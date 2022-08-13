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Опубликовано 13 августа 2022, 13:43

Система ПВО успешно сбила все ракеты ВСУ, выпущенные по Мелитополю

Система ПВО успешно нейтрализовала несколько ракет, выпущенных по Мелитополю с украинской стороны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Буквально сейчас, несколько минут назад, — несколько обстрелов. Несколько ракет попытались ударить по Мелитополю, но, слава богу, ПВО отработала в штатном режиме и всё сбито", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха".

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ТАСС / Алексей Коновалов

Григорий Воронцов
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