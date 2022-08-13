Система ПВО успешно сбила все ракеты ВСУ, выпущенные по Мелитополю
Система ПВО успешно нейтрализовала несколько ракет, выпущенных по Мелитополю с украинской стороны. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Буквально сейчас, несколько минут назад, — несколько обстрелов. Несколько ракет попытались ударить по Мелитополю, но, слава богу, ПВО отработала в штатном режиме и всё сбито", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что системы ПВО РФ сбили в воздухе два снаряда РСЗО HIMARS в Херсонской области. Кроме того, в районе Чернобаевки Херсонской области в воздухе сбиты четыре снаряда РСЗО "Ольха".
ТАСС / Алексей Коновалов