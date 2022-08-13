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13 августа, 13:42

Жителям ДНР отменили плату за воду до конца 2022 года

Жителей Донецкой Народной Республики, получавших воду из канала "Северский Донец – Донбасс", до конца текущего года освободили от оплаты данной коммунальной услуги. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление Госкомитета обороны ДНР "О бесплатной подаче воды населению", — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

Напомним, что водоснабжение многих городов ДНР, включая Донецк, было нарушено после обстрелов ВСУ инфраструктуры канала ещё в марте. С тех пор вода в республике подаётся нерегулярно.

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А ранее Пушилин заявил о планах привлечь к восстановлению территорий рабочих из Северной Кореи. По его словам, первая группа (бригадиры, которые оценят объёмы работы) должна прибыть в республику в ближайшее время.


Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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