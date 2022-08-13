Жителям ДНР отменили плату за воду до конца 2022 года

Жителей Донецкой Народной Республики, получавших воду из канала "Северский Донец – Донбасс", до конца текущего года освободили от оплаты данной коммунальной услуги. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Считаю, что практически полное отсутствие воды у миллионов наших граждан не позволяет требовать оплату за воду с населения. В связи с этим принято постановление Госкомитета обороны ДНР "О бесплатной подаче воды населению", — приводит слова Пушилина его пресс-служба.

Напомним, что водоснабжение многих городов ДНР, включая Донецк, было нарушено после обстрелов ВСУ инфраструктуры канала ещё в марте. С тех пор вода в республике подаётся нерегулярно.