Граждане Швеции, которая поставляет Европе электричество, терпят убытки

Швеция остаётся крупнейшим экспортёром электроэнергии в Европе, хотя её граждане терпят убытки. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар.

"Хотя мы теперь крупнейший экспортёр в Европе — у нас электричества в избытке, мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", — сказал он.

При этом, по словам Фарманбара, шведы терпят убытки. Он выразил уверенность, что для домохозяйств самым быстрым способом выйти из кризиса будет приобретение энергосберегающих приборов и пользование доступными субсидиями.

Министр энергетики пока что исключил возможность налаживания нормированного потребления энергии. Он добавил, что в ходе моделирования ситуации властями страны в шести процентах сценариев Швеция столкнётся с недостатком.