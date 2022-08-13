Граждане Швеции, которая поставляет Европе электричество, терпят убытки
Министр энергетики Швеции: Страна продолжает в убыток поставлять электроэнергию Европе
Швеция остаётся крупнейшим экспортёром электроэнергии в Европе, хотя её граждане терпят убытки. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр энергетики страны Хашаяр Фарманбар.
"Хотя мы теперь крупнейший экспортёр в Европе — у нас электричества в избытке, мы сталкиваемся с высокими ценами, которые наблюдаются на континенте. Мы рассматриваем все меры, чтобы или снизить цены, или помочь домохозяйствам и промышленности", — сказал он.
При этом, по словам Фарманбара, шведы терпят убытки. Он выразил уверенность, что для домохозяйств самым быстрым способом выйти из кризиса будет приобретение энергосберегающих приборов и пользование доступными субсидиями.
Министр энергетики пока что исключил возможность налаживания нормированного потребления энергии. Он добавил, что в ходе моделирования ситуации властями страны в шести процентах сценариев Швеция столкнётся с недостатком.
Ранее Лайф писал, что в Швеции предупредили о возможном отключении электроэнергии предстоящей зимой. Подчёркивается, что всё зависит от эффекта, который окажет на энергетический рынок ситуация на Украине. В зоне наибольшего риска находится юг страны, в частности — город Мальмё.
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