"НАТО врёт на каждом шагу": Эксперт рассказал, как Европа распорядится американским ядерным оружием
Военный эксперт рассказал, как Европа распорядится американским ядерным оружием
НАТО известно тем, что постоянно "талантливо переворачивает всё с ног на голову", поэтому в перспективе альянс легко может оправдать любое применение ядерного оружия. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин.
"НАТО врёт на каждом шагу и всё талантливо переворачивает с ног на голову. Более того, НАТО ядерным статусом не обладает, оно себе его присвоило. Для этого нужно ознакомиться с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — отметил Литовкин в эфире радио "Комсомольская правда".
Он напомнил, что страны, подписавшие договор, обязались не передавать ядерное оружие. Согласно положениям ДНЯО, неядерные государства, в свою очередь, обещали не принимать у себя вооружение такого рода. Однако США и НАТО нарушают положения, поскольку американцы уже давно размещают в третьих странах ядерное оружие. В альянсе же отмахиваются от положений ДНЯО, так как чувствуют поддержку Вашингтона. По словам военного эксперта, американские ядерные бомбы хранятся в Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. И следует полагать, что бросать их НАТО будет явно не на Европу. Кроме того, США проводят обучение военных ядерных и неядерных европейских держав.
Ранее заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов предупредил, что в будущем от НАТО можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия. К такому выводу, как считает дипломат, приводят соответствующие заявления Вашингтона и практика совместных ядерных миссий альянса.