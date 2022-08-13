"НАТО врёт на каждом шагу": Эксперт рассказал, как Европа распорядится американским ядерным оружием

НАТО известно тем, что постоянно "талантливо переворачивает всё с ног на голову", поэтому в перспективе альянс легко может оправдать любое применение ядерного оружия. Такое мнение выразил военный эксперт Виктор Литовкин.

"НАТО врёт на каждом шагу и всё талантливо переворачивает с ног на голову. Более того, НАТО ядерным статусом не обладает, оно себе его присвоило. Для этого нужно ознакомиться с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", — отметил Литовкин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он напомнил, что страны, подписавшие договор, обязались не передавать ядерное оружие. Согласно положениям ДНЯО, неядерные государства, в свою очередь, обещали не принимать у себя вооружение такого рода. Однако США и НАТО нарушают положения, поскольку американцы уже давно размещают в третьих странах ядерное оружие. В альянсе же отмахиваются от положений ДНЯО, так как чувствуют поддержку Вашингтона. По словам военного эксперта, американские ядерные бомбы хранятся в Бельгии, Италии, Турции и Нидерландах. И следует полагать, что бросать их НАТО будет явно не на Европу. Кроме того, США проводят обучение военных ядерных и неядерных европейских держав.