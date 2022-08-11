Москва уличила НАТО в готовности оправдать любое применение ядерного оружия

От стран НАТО в будущем можно ожидать оправдания любого применения ядерного оружия. Такое мнение высказал замглавы российской делегации Андрей Белоусов. Выступая на обзорной конференции стран – участниц Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) дипломат указал на окончательное закрепление за альянсом статуса ядерного военно-политического блока, что, по его словам, "напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса".

"Сообществу ДНЯО ещё предстоит проанализировать последствия этого обстоятельства, которое заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока, особенно тех, на территории которых размещено американское ядерное оружие. В этой связи актуальным представляется вопрос, как нахождение на территории европейских стран чужого ядерного оружия и их участие в ядерном альянсе сочетается с их обязательствами по ДНЯО", — сказал Белоусов.

Аналогичный вопрос Москва давно задаёт и в связи с "совместными ядерными миссиями" НАТО по отработке применения ядерного оружия, в которые активно вовлечены неядерные члены блока. По словам Белоусова, РФ уже не раз слышала заявления, что данная практика не противоречит ДНЯО и что проведение таких миссий якобы было согласовано ещё на этапе подготовки Договора. Дипломат указал, что российская сторона считает подобные аргументы не более чем отговорками для оправдания действий, "идущих вразрез ключевым положениям ДНЯО, признанного краеугольным камнем международной безопасности".

"Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия. Для такого вывода, кстати, есть все основания", — подчеркнул он.

Белоусов пояснил, что в доктринальных документах США прописано применение ядерного оружия под предлогом угрозы собственным жизненно важным интересам или таким же интересам их союзников.

"Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы", — добавил он.

Как полагает Белоусов, подобная ситуация фактически создаёт реальную угрозу ядерной войны. Он также напомнил, что на данный момент США остаются единственной страной, которая использовала ядерное оружие на практике.