Байден с семьёй улетел в незапланированный отпуск на остров в Атлантике

Президент США Джо Байден прибыл вместе с семьёй на остров Киауа (штат Южная Каролина). Здесь, как ожидается, американский лидер проведёт семидневный отпуск, сообщает телеканал NBC.

На остров вместе с Байденом отправились его супруга Джилл, сын Хантер с женой Мелиссой и внук Бо. Несмотря на то что отпуск президента официально не анонсировался, местным властям пришлось успокаивать жителей острова, призывая к терпению из-за мер безопасности и возможных пробок.

Следует напомнить, что Белый дом недавно заявил об "остаточных явлениях" у Байдена после перенесённого коронавируса, поэтому глава Белого дома периодически пользуется ингалятором.