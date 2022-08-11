Байден отправился в поездку со своим скандальным сыном Хантером

Президент США Джо Байден отправился в американский штат Южная Каролина, в самолёт с ним вошёл его сын Хантер, который неоднократно фигурировал в резонансных сообщениях из-за интимных фото и видео несовершеннолетних с утерянного ноутбука.

Известно, что глава Белого дома отправился в город Чарлстон. О целях поездки американская администрация не сообщала, последующих мероприятий в графике президента на среду не значится, о сроках его возвращения не говорится. При этом Байдена сопровождала не только супруга, но и сын Хантер.

Критика отношений Байдена с сыном зазвучала вновь на фоне обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа во Флориде. Представители Республиканской партии настаивают, что расследовать нужно не деятельность бывшего лидера страны, а бизнес-связи Хантера Байдена, указывая, что в их развитии якобы мог помогать отец, занимая государственные посты.