Байден отправился в поездку со своим скандальным сыном Хантером
Байден взял сына Хантера в президентский самолёт и вылетел в Южную Каролину
Президент США Джо Байден отправился в американский штат Южная Каролина, в самолёт с ним вошёл его сын Хантер, который неоднократно фигурировал в резонансных сообщениях из-за интимных фото и видео несовершеннолетних с утерянного ноутбука.
Известно, что глава Белого дома отправился в город Чарлстон. О целях поездки американская администрация не сообщала, последующих мероприятий в графике президента на среду не значится, о сроках его возвращения не говорится. При этом Байдена сопровождала не только супруга, но и сын Хантер.
Критика отношений Байдена с сыном зазвучала вновь на фоне обысков в имении экс-президента США Дональда Трампа во Флориде. Представители Республиканской партии настаивают, что расследовать нужно не деятельность бывшего лидера страны, а бизнес-связи Хантера Байдена, указывая, что в их развитии якобы мог помогать отец, занимая государственные посты.
Ранее Трамп сообщал, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Он усмотрел в этом связь с его возможным участием в президентской гонке 2024 года и заявил, что США переживают "тёмные времена". Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что ФБР, вероятно, заинтересовали документы, которые Трамп взял с собой из Белого дома, покидая пост главы государства. А губернатор Флориды Рон Десантис после обыска у Трампа назвал США банановой республикой.
ТАСС / AP / Andrew Harnik