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10 августа, 20:59

После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

На улицах Донецка после обстрела пивоваренного завода со сторону ВСУ ощущается резкий запах аммиака, об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники экстренных служб на месте ЧП. Видео © LIFE

Сейчас на месте происшествия присутствуют экстренные службы, их сотрудники работают в противогазах. Уточняются данные о пострадавших.

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Женщина погибла при обстреле Донецка со стороны ВСУ

ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк вечером 10 августа, об этом сообщал Лайф. Прилёты пришлись на Калининский район города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.

Обложка ©

LIFE

Дмитрий Алексиевич

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