После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака
На улицах Донецка после обстрела пивоваренного завода со сторону ВСУ ощущается резкий запах аммиака, об этом сообщает ТАСС.
Сотрудники экстренных служб на месте ЧП. Видео © LIFE
Сейчас на месте происшествия присутствуют экстренные службы, их сотрудники работают в противогазах. Уточняются данные о пострадавших.
ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк вечером 10 августа, об этом сообщал Лайф. Прилёты пришлись на Калининский район города, горит пивоваренный завод, в котором находились ёмкости с аммиаком. В штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что зона поражения составляет два километра.
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