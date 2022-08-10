После обстрела пивзавода в Донецке ощущается резкий запах аммиака

На улицах Донецка после обстрела пивоваренного завода со сторону ВСУ ощущается резкий запах аммиака, об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники экстренных служб на месте ЧП. Видео © LIFE

Сейчас на месте происшествия присутствуют экстренные службы, их сотрудники работают в противогазах. Уточняются данные о пострадавших.