Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось
RT: Американские комплексы Javelin оказались неэффективны на Украине
Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin оказался не таким эффективным, как предполагалось. Эти вооружения власти США отправляют Украине почти с самого начала российской военной спецоперации. А между тем в расположении RT оказались внутренние служебные документы компании Raytheon, которая занимается производством Javelin. Согласно этим данным, у комплексов имеется немало недостатков.
Всего после начала "Операции Z" Вашингтон передал Киеву более семи тысяч комплексов Javelin. Поставки оказались настолько масштабными, что, по данным американского издания Business Insider, запасы ПТРК в самих Штатах находятся на грани истощения. Кроме того, Javelin очень дорогие: стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет примерно 600 тысяч долларов. После старта поставок на Украине возник целый культ этого оружия: в честь ПТРК стали называть детей, а на стенах домов начали рисовать "иконы" в честь "святой Джавелины". FGM-148 представляли как супероружие, способное уничтожить российскую военную технику. Но на деле всё оказалось не так радужно.
Первой проблемой для ВСУ стала долгая подготовка комплекса к поражению цели. Javelin был оснащён ракетой с особой головкой самонаведения, чтобы снизить время нахождения в зоне прямой видимости танка. При помощи оптического визора программа определяет контуры цели, затем её координаты закладываются в память снаряда. Только потом стрелок жмёт на кнопку пуска и может покинуть позицию, а после этого система работает автономно.
Ещё одной проблемой является то, что Javelin оказался не в состоянии гарантированно поразить объект: восемь из одиннадцати выстрелов попадали мимо назначенной цели. Кроме того, дальность Javelin составляет всего 2,5 километра, а не пять, как указывается в открытых источниках.
Ранее, напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине военное оборудование для защиты территорий столько, сколько это потребуется. Он отметил, что со стороны Штатов оказывалась значительная помощь безопасности Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ