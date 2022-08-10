Американские Javelin на Украине оказались не столь хороши, как обещалось

Американский противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin оказался не таким эффективным, как предполагалось. Эти вооружения власти США отправляют Украине почти с самого начала российской военной спецоперации. А между тем в расположении RT оказались внутренние служебные документы компании Raytheon, которая занимается производством Javelin. Согласно этим данным, у комплексов имеется немало недостатков.

Всего после начала "Операции Z" Вашингтон передал Киеву более семи тысяч комплексов Javelin. Поставки оказались настолько масштабными, что, по данным американского издания Business Insider, запасы ПТРК в самих Штатах находятся на грани истощения. Кроме того, Javelin очень дорогие: стоимость одного комплекса в комплекте с шестью ракетами составляет примерно 600 тысяч долларов. После старта поставок на Украине возник целый культ этого оружия: в честь ПТРК стали называть детей, а на стенах домов начали рисовать "иконы" в честь "святой Джавелины". FGM-148 представляли как супероружие, способное уничтожить российскую военную технику. Но на деле всё оказалось не так радужно.

Первой проблемой для ВСУ стала долгая подготовка комплекса к поражению цели. Javelin был оснащён ракетой с особой головкой самонаведения, чтобы снизить время нахождения в зоне прямой видимости танка. При помощи оптического визора программа определяет контуры цели, затем её координаты закладываются в память снаряда. Только потом стрелок жмёт на кнопку пуска и может покинуть позицию, а после этого система работает автономно.

Ещё одной проблемой является то, что Javelin оказался не в состоянии гарантированно поразить объект: восемь из одиннадцати выстрелов попадали мимо назначенной цели. Кроме того, дальность Javelin составляет всего 2,5 километра, а не пять, как указывается в открытых источниках.