Украинские власти намерены отправить в Харьков сотрудников СБУ для проведения карательной операции по выявлению лояльных к России граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, добавив, что этих людей собираются пытать.

"Достоверно известно, что в ближайшее время киевский режим под предлогом якобы поиска корректировщиков ударов авиации и артиллерии Российских вооружённых сил планирует направить в Харьков группу сотрудников СБУ и других силовых структур для проведения очередной масштабной карательной операции по выявлению граждан, лояльных к России (выражающих пророссийские взгляды), и последующего их обвинения в "коллаборационизме", — сказал генерал.

По словам Мизинцева, СБУ в качестве оснований для задержания жителей намерена использовать обнаруженные в телефонах истории звонков и СМС на российские номера, переписки в мессенджерах с осуждением киевских властей, подписки в соцсетях на российские каналы, фото- и видеоматериалы результатов поражения украинских военных объектов, а также информацию от доносчиков на соседей, друзей, родственников или знакомых.

"Задержанные граждане будут подвергаться угрозам физической расправы над членами их семей, насилию и пыткам, как это уже происходило в Одессе, Николаеве, Славянске, Сумах, Чернигове и ряде других населённых пунктов", — рассказал Мизинцев.