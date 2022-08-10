ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 августа 2022, 13:54
7302

Украина пригрозила ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС

Глава "Энергоатома" Котин заявил, что украинская армия атакует ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России

Украинские войска должны атаковать линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к российской энергосистеме. Такой призыв озвучил в среду глава компании – оператора украинских АЭС "Энергоатом" Пётр Котин в интервью "РБК-Украина".

По его словам, российские специалисты, контролирующие этот объект, собираются перенаправить мощности атомной станции на Крым. Чтобы пресечь манёвры в этом направлении, ВСУ должны нацелиться на ЛЭП, считает украинский энергетик.

"Я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооружённые силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", — сказал Котин.

Представлен сценарий катастрофы при взрыве реактора Запорожской АЭС
Представлен сценарий катастрофы при взрыве реактора Запорожской АЭС

Напомним, Запорожская АЭС с марта охраняется российскими военными, чтобы не допустить утечек ядерных и реактивных веществ. 7 августа украинские силовики обстреляли станцию из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали действия ВСУ актом ядерного терроризма. На 11 августа Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом АЭС.

BannerImage

Unsplash.com / Chris Barbalis

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar