Украина пригрозила ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС
Глава "Энергоатома" Котин заявил, что украинская армия атакует ЛЭП при подключении Запорожской АЭС к России
Украинские войска должны атаковать линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к российской энергосистеме. Такой призыв озвучил в среду глава компании – оператора украинских АЭС "Энергоатом" Пётр Котин в интервью "РБК-Украина".
По его словам, российские специалисты, контролирующие этот объект, собираются перенаправить мощности атомной станции на Крым. Чтобы пресечь манёвры в этом направлении, ВСУ должны нацелиться на ЛЭП, считает украинский энергетик.
"Я думаю, это будет правильным решением с точки зрения Украины — перебить им линии, которые они собираются подключать. Думаю, наши вооружённые силы будут готовы это сделать, если возникнет необходимость", — сказал Котин.
Напомним, Запорожская АЭС с марта охраняется российскими военными, чтобы не допустить утечек ядерных и реактивных веществ. 7 августа украинские силовики обстреляли станцию из РСЗО "Ураган". Ракета успела выпустить осколочные боевые элементы, и расстояние между местом их падения и действующим энергоблоком не превысило 400 метров. В Минобороны РФ назвали действия ВСУ актом ядерного терроризма. На 11 августа Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов Киевом АЭС.