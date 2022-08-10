Украина пригрозила ударом по ЛЭП на Запорожской АЭС

Украинские войска должны атаковать линии электропередачи на Запорожской АЭС в случае её подключения к российской энергосистеме. Такой призыв озвучил в среду глава компании – оператора украинских АЭС "Энергоатом" Пётр Котин в интервью "РБК-Украина".

По его словам, российские специалисты, контролирующие этот объект, собираются перенаправить мощности атомной станции на Крым. Чтобы пресечь манёвры в этом направлении, ВСУ должны нацелиться на ЛЭП, считает украинский энергетик.