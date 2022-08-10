Пострадавшим от взрывов на аэродроме в Крыму выплатят компенсацию
Жителям посёлка Новофёдоровка, чьё имущество пострадало после детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от десяти до ста тысяч рублей. Об этом сообщил глава администрации Сакского района республики Владимир Сабивчак.
Памятку для претендующих на материальную помощь он опубликовал в телеграм-канале. Согласно ей, 10 тысяч рублей получит каждый пострадавший, 50 тысяч — за частично утраченное имущество. По 100 тысяч — "за полностью утраченное имущество первой необходимости из расчёта на одного человека".
Напомним, днём 9 августа очевидцы сообщили о взрывах в районе аэродрома ВС РФ в крымской Новофёдоровке. В Минобороны заявили, что инцидент произошёл в результате детонации нескольких авиационных боеприпасов, при этом "никакого огневого воздействия" по площадке не было. Авиационная техника на аэродроме не повреждена, однако в результате взрывов один человек погиб и 14 пострадали.
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ТАСС / Mulch