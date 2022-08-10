Пострадавшим от взрывов на аэродроме в Крыму выплатят компенсацию

Жителям посёлка Новофёдоровка, чьё имущество пострадало после детонации боеприпасов на аэродроме в Крыму, выплатят компенсации в размере от десяти до ста тысяч рублей. Об этом сообщил глава администрации Сакского района республики Владимир Сабивчак.

Памятку для претендующих на материальную помощь он опубликовал в телеграм-канале. Согласно ей, 10 тысяч рублей получит каждый пострадавший, 50 тысяч — за частично утраченное имущество. По 100 тысяч — "за полностью утраченное имущество первой необходимости из расчёта на одного человека".